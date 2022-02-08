Шольц не прокомментировал заявления о готовности не запускать "Северный поток - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телекомпании CNN в понедельник ушел от ответа на вопрос, почему он не стал прямо заявлять о готовности Германии не допустить запуска газопровода "Северный поток - 2", если Россия вторгнется на Украину.

Изначально вопрос насчет "Северного потока - 2" прозвучал на совместной пресс-конференции Шольца с президентом США Джо Байденом по итогам их переговоров в Вашингтоне. Байден однозначно заявил, что в таком случае газопровода "не будет", в то время как Шольц лишь пообещал, что Берлин поддержит союзников в вопросе санкций против Москвы. Ряд американских СМИ выделил этот момент как один из ключевых в выступлении канцлера ФРГ.

Когда тележурналист CNN попросил Шольца объяснить, почему тот ушел от ответа на вопрос о судьбе "Северного потока - 2", канцлер ФРГ вновь не ответил прямо. "Все шаги, которые мы предпринимаем, мы предпринимаем вместе, - сказал он. - В этой ситуации будет так же. Мы уверенно заявляем России, что если она вторгнется на Украину, то заплатит очень высокую цену".

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. Трубопровод, указал он, готов к работе. Глава государства подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Он выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.