Джонсон: Лондон может отправить истребители и корабли в Юго-Восточную Европу

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Британское правительство изучает возможность отправить истребители Typhoon ("Тайфун") и военные корабли в Юго-Восточную Европу, чтобы защитить союзников по НАТО. Об этом говорится в авторской статье премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, опубликованной в понедельник вечером на сайте газеты "Таймс".

"Соединенное Королевство готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, размещенный в Эстонии. Мы также увеличим наш вклад в осуществление учений Объединенных экспедиционных сил - объединения под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран. Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу", - пишет Джонсон, поясняя, что такие шаги связаны с якобы планируемым вторжением России на Украину.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уверен, что твердая и основанная на принципах дипломатия может предотвратить кризис вокруг Украины. Об этом говорится в авторской статье главы британского правительства, опубликованной в понедельник вечером на сайте газеты "Таймс".

"Я все еще верю в то, что принципиальная и твердая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укоренившаяся вера, закрепленная в Уставе ООН и бесчисленных иных юридически обязывающих документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна обладает правом выбирать свою суверенную судьбу", - написал Джонсон. Условием для успешного диалога он назвал "деэскалацию со стороны России".

Упомянув телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся на прошлой неделе, британский премьер рассказал, что упомянул в беседе "об уважении Великобританией России, нашей долговечной памяти о том, как плечом к плечу мы победили фашизм" и его "вере в то, что любые обеспокоенности России могут быть устранены путем открытого и честного диалога". "Именно поэтому министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс оба скоро отправятся в Москву", - написал Джонсон.