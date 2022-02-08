Макрон прибыл на Украину после переговоров с Путиным

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл во вторник в Киев из Москвы, где в понедельник провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсуждал в том числе ситуацию вокруг Украины.

Как сообщает телеканал "Украина-24", Макрон из аэропорта Борисполь отправился в Мариинский дворец, где состоится его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый официальный визит лидера Франции на Украину с 1998 года, когда ее посетил Жак Ширак. Вместе с Макроном в Киев прибыл глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее французский лидер неоднократно высказывался о необходимости деэскалации и дипломатического решения конфликта в Донбассе. По словам Макрона, приоритетом для него является поиск политического выхода из кризиса.

На совместной пресс-конференции с Путиным французский лидер пообещал, что поднимет в ходе дискуссий в Киеве вопрос о выполнении Минских соглашений. Хозяин Елисейского дворца несколько раз подчеркивал, что условия этого документа должны выполняться неукоснительно. При этом закрепление прогресса должно происходить в рамках нормандского формата с участием России, Украины, Франции и ФРГ. Также он пообещал донести до украинского лидера основные моменты обсуждения с Москвой гарантий в сфере безопасности и обеспечения стабильности в Европе. После беседы с украинским коллегой Макрон намерен провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону.