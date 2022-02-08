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Макрон пообещал координировать действия, направленные на деэскалацию ситуацию на Украине

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Переговоры в рамках нормандской "четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) по урегулированию украинского кризиса будут продолжены в ближайшие дни. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы продолжим в ближайшие дни и недели в рамках нормандского формата переговоры по политическим рамкам урегулирования кризиса", - сказал Макрон во время брифинга, который транслировался на странице Елисейского дворца в "Твиттере". "Также наши политические советники проведут важную встречу", - заявил он. Ранее Макрон сообщил, что политсоветники лидеров стран нормандского формата проведут 10 февраля встречу в Берлине.

Макрон пообещал продолжение координированных действий, направленных на деэскалацию ситуацию на Украине.

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