Псаки заявила, что США воодушевлены переговорами Макрона и Путина

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты воодушевлены предпринимаемыми Францией усилиями по дипломатическому взаимодействию вокруг Украины, а также переговорами французского лидера Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы воодушевлены <...> любыми усилиями по дипломатическому взаимодействию", - сказала она, комментируя визит французского президента в Москву.

При этом Псаки подчеркнула, что в Вашингтоне в настоящий момент не могут дать оценку того, приблизили ли переговоры Макрона и Путина деэскалацию вокруг Украины. "Мы до сих пор не можем дать никаких прогнозов того, что будет делать президент [России Владимир] Путин. Мы не можем контролировать то, что Россия будет делать дальше", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.