Помощник Байдена обсудил со Столтенбергом готовность США и НАТО к продолжению диалога с РФ

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан во вторник обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом готовность США и Североатлантического альянса к продолжению диалога с РФ. Как сообщила по итогам беседы пресс-служба Белого дома, стороны также акцентировали внимание на своей готовности защищать союзников по альянсу, в том числе за счет усиления его восточного фланга.

"Они обсудили готовность США и НАТО продолжать диалог с РФ, чтобы найти дипломатический путь к деэскалации. Они также подчеркнули готовность <...> защищаться от любой угрозы для территории союзников по НАТО, в том числе путем усиления восточного фланга в ответ на потенциальную российскую агрессию", - говорится в письменном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

По ее словам, Салливан и Столтенберг также отметили "общую обеспокоенность касательно наращивания РФ военного присутствия вдоль границы с Украиной" и заявили о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.