В ОДКБ заявили, что Таджикистан и Киргизия способны урегулировать ситуацию на границе

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Таджикистан и Киргизия показывают способность оперативно локализовывать инциденты и снижать напряженность на границе. Об этом заявил в среду генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Если мы говорим о странах Азии, нельзя не сказать о периодических инцидентах на таджикско-киргизской границе. Два наших государства, Таджикистан и Киргизия, выражают способность сейчас оперативно и самостоятельно локализовывать эти инциденты и снижать напряженность. Это хорошо. Но, конечно, причина в необходимости границы, незавершенности демаркации и делимитации границы", - сказал он.

Генсек ОДКБ отметил, что организация приветствует возобновление совместной комиссии по делимитации и демаркации границы, а также другие шаги, которые позволят исключить стычки мирного населения. "Приветствуем и все другие шаги, например, совместное патрулирование вот таких спорных участков, которые позволят исключить стычки мирного населения, тем более применение мирного оружия. Глубоко убеждены, что все эти вопросы должны решаться мирным путем", - добавил Зась.

27 января 2022 года на участке таджикско-киргизской границы произошел конфликт между представителями двух стран. После инцидента сторонам удалось договориться о прекращении огня. В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе стабилизирована.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет почти 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около двух третей линии прохождения рубежа. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между жителями приграничных районов.