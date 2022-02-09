Глава Минобороны Украины сообщил о поставке из Великобритании касок и бронежилетов

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Великобритания поставила в страну военную помощь в виде касок, бронежилетов и других товаров военного назначения. Об этом он сообщил в среду в Twitter .

"8-9 февраля груз с военно-технической помощью прибыл на Украину из Великобритании. Товары военного назначения и оборудование для территориальных войск обороны ВС Украины", - написал он. Министр уточнил, что британская сторона поставила бронежилеты, каски и другие товары.

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко сообщил 8 февраля, что Украина получит от Великобритании противокорабельные ракеты для помощи украинским ВМС в Черном и Азовском морях.

Украина и Великобритания 12 ноября подписали в Лондоне рамочное соглашение о британской кредитной поддержке развития возможностей ВМС Украины, предусматривающее кредит на сумму до £1,7 млрд. Как сообщало украинское издание "Зеркало недели", средства планируется направить на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз. Утверждалось, что благодаря этим средствам Киев покроет первоочередные потребности своих ВМС.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.