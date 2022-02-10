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Первая колонна с американской военной техникой прибыла в Румынию

Еще две колонны пересекут румынскую границу в течение ночи

БУХАРЕСТ, 10 февраля. /ТАСС/. Первая колонна с военной техникой американской группы войск, которая будет размещена в Румынии, прибыла в среду в страну через контрольно-пропускной пункт "Нэдлак" (уезд Арад, запад Румынии). Об этом сообщило агентство AGERPRES.

Для пропуска колонны, сформированной из бронетранспортеров и грузовиков с военным оборудованием, на венгерско-румынской границе был организован специальный коридор. Грузовики встали на парковке у КПП, где останутся до утра. Две другие колонны пересекут румынскую границу в течение ночи.

Командир 191-го пехотного батальона Арада, подполковник Иоан Сорин Семенюк, который встречает американские грузовики, сообщил, что в четверг все три колонны, каждая из которых состоит из 16 единиц техники, в сопровождении военной полиции отправятся на военную базу "Михаил Когэлничану" в Констанце (юго-восток Румынии). Он уточнил, что военные прибудут в Румынию "в последующие дни в соответствии с графиком передислокации".

Ранее Пентагон информировал, что США, чтобы "продемонстрировать поддержку союзникам НАТО и сдержать агрессию со стороны России", перемещают в Румынию батальон Stryker в составе примерно 1 тыс. американских военных с колесными бронетранспортерами из 2-го кавалерийского полка (механизированная пехота), находящегося на базе Вилсек в Германии. Эти силы прибывают в дополнение к более 900 американским военным, которые уже находятся в Румынии в рамках обычной ротационной системы.

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