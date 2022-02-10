Джонсон посетит Брюссель и Польшу в рамках консолидации позиции по Украине

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон совершит в четверг визиты в штаб-квартиру НАТО, а затем в Польшу в рамках усилий по консолидации западной позиции в отношении напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг канцелярией главы британского правительства.

"Премьер-министр полетит сегодня в Брюссель и в Варшаву на фоне того, как он призывает международных партнеров проявить солидарность со странами - членами НАТО, которые принимают на себя главный удар российской агрессии", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Москва последовательно и решительно отвергала, что ее действия носят агрессивный характер против каких-либо стран.

"Премьер-министр подчеркнет в разговоре с союзниками, что они не должны идти на компромисс в отношении основных принципов НАТО. Это включает в себя незыблемость суверенитета стран, право каждой европейской демократии стремиться к членству в НАТО и обязательство НАТО защищать безопасность входящих в нее стран", - отметили в канцелярии Джонсона, выразив готовность к использованию инструментов дипломатии для устранения возникшей напряженности.

"Великобритания готова работать над поиском дипломатической развязки, и мы верим в то, что она достижима", - сообщили на Даунинг-стрит. В Лондоне заметили, что любые дипломатические усилия должны "основываться лишь на существующих международных соглашениях и основополагающих принципах единой и свободной Европы".

В канцелярии Джонсона подчеркнули, что "Великобритания находится в авангарде усилий по сдерживанию российской агрессии", приведя в качестве примера недавние контакты британского премьера с лидерами Литвы, Германии, Нидерландов, Франции.

Британские министры в России

В этой же связи на Даунинг-стрит напомнили, что глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс находится в четверг с визитом в Москве, где запланирована ее встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и что в пятницу в российскую столицу отправится глава Минобороны Бен Уоллес. "Они подчеркнут, что единственный путь для России двигаться вперед - прекратить свою агрессивную кампанию гибридной войны и вступить в конструктивные переговоры", - отмечается в коммюнике.

"Когда была основана НАТО, ее члены взяли на себя историческое обязательство защищать свободу каждого государства-участника. Великобритания остается непоколебимой в приверженности европейской безопасности", - приводятся в заявлении слова Джонсона.

"Нам нужна реальная дипломатия, а не дипломатия принуждения. Как альянс мы обязаны прочертить линии на снегу и ясно заявить, что есть принципы, по которым не будет компромисса. Это включает в себя безопасность каждого члена НАТО и право каждой европейской демократии стремиться к членству в НАТО", - добавил британский премьер.

Тысяча военных в состоянии готовности

В штаб-квартире НАТО у Джонсона запланирована встреча с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, на которой он обсудит ситуацию на российско-украинской границе и военный вклад Великобритании в НАТО. Как уточнили на Даунинг-стрит, в четверг премьер должен объявить, что 1 тыс. британских военнослужащих будут приведены в состояние готовности для оказания гуманитарной помощи в регионе Восточной Европы, если это понадобится.

В канцелярии Джонсона подтвердили, что Великобритания направит истребители Typhoon для формирования эскадрильи в Юго-Восточной Европе, а также военные корабли в восточную часть Средиземного моря. Речь идет о патрульном корабле береговой охраны HMS Trent и эскадренном миноносце типа 45.

В Польше Джонсон должен встретиться со своим польским коллегой Матеушем Моравецким и президентом республики Анджеем Дудой.

Ранее на этой неделе было объявлено о том, что до 350 коммандос из специального подразделения британской армии были направлены в Польшу, а в Эстонию в ближайшие недели прибудет Уэльская королевская боевая группа для усиления многонационального батальона НАТО под британским командованием. Основная цель этих шагов, отмечают в Лондоне, - "помочь Польше и другим странам Восточной Европы справиться с последствиями любой российской агрессии".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.