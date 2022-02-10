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Глава Пентагона обсудил с коллегами из Японии и Южной Кореи ракетные пуски КНДР

Ллойд Остин, Нобуо Киси и Со Ук подчеркнули, что пуски ракет дестабилизируют безопасность в регионе и представляют собой явное нарушение резолюций СБ ООН

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин, министр обороны Японии Нобуо Киси и руководитель военного ведомства Республики Корея Со Ук в среду обсудили по телефону ракетные пуски КНДР.

"[Они] подчеркнули, что запуски КНДР баллистических ракет дестабилизируют безопасность в регионе и представляют собой явное нарушение ряда резолюций СБ ООН", - сообщила по итогам беседы пресс-служба Министерства обороны США. Как отмечается в пресс-релизе, стороны договорились провести личную трехстороннюю встречу, "время которой будет совместно определено в будущем", в целях обеспечения тесной координации в свете действий КНДР.

По данным южнокорейских военных, КНДР 30 января запустила баллистическую ракету средней дальности в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания. Этот запуск стал для КНДР седьмым с начала года.

Теги
ЯпонияСШАКНДРРеспублика КореяОстин, Ллойд
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