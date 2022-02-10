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В ЛНР заявили, что украинские националисты не верят в успех в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Члены украинских националистических организаций не верят в успех возможной наступательной операции в Донбассе, покидают Харьков и перебираются в Закарпатскую область на западе страны. Об этом сообщил в четверг на брифинге офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис.

"Несмотря на громкие заявления украинских националистов о необходимости решения конфликта силовым путем, радикалы не верят в успех подготавливаемой [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его командой так называемой освободительной военной кампании. По данным агентурной разведки, за последние 10 дней численность националистических организаций Харькова существенно сократилась. Члены этих группировок, опасаясь, что в случае провала наступательной операции их настигнет месть населения, подготавливают себе новые места для проживания, в частности в Закарпатской области. Члены семей большинства радикалов уже выехали из Харькова и там осваиваются", - сказал Микужис.

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