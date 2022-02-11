Предчувствие войн будущего: сражения дронов на Ближнем Востоке

$1,5 млрд — такую сумму государства Ближнего Востока, не считая Израиля, потратили на изготовление или покупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), иначе — дронов, за последние пять лет. Сравнительная дешевизна беспилотников по отдельности, возможность легкой трансформации мирных аппаратов в военные, завидная эффективность в нанесении ущерба противнику подстегивают интерес к ним со стороны уже 13 стран региона, четыре из которых — Турция, Иран, Израиль и ОАЭ — наладили производство машин своими силами. Другие компенсируют недостаток технических мощностей финансовыми вложениями: покупают и раздают союзникам аппараты иностранного производства с риском, что те достанутся негосударственным вооруженным группировкам, а в дальнейшем и террористам.
Дроны набирают высоту
Начало эпохе беспилотных войн в мире положили Соединенные Штаты, выбрав в качестве территории для испытаний Ближний Восток. Сразу же после терактов 11 сентября 2001 года американцы подняли свои БПЛА в воздух, чтобы преследовать афганских талибов (запрещены в России). Первая резонансная атака тех лет — покушение на сооснователя этого движения муллу Омара — закончилась безрезультатно, но за ней последовали другие. Вскоре обнаружилось, что война дронов в исламском мире не только позволяет уничтожать террористов (по утверждениям американцев, в количестве многих тысяч), но и приводит к сотням незапланированных жертв среди мирного населения, надежно настраивая его против американского присутствия.
Три страны исламского мира — Йемен, Пакистан и Афганистан — особенно пострадали на первом этапе беспилотных войн, развернувшемся в 2000-е. С 2002 года дроны США проникли в небо над Йеменом, убив по ошибке за полтора десятилетия (оценка НКО Bureau of Investigative Journalism) до 225 человек. Удары по Пакистану оказались более разрушительными: не желая того, американцы прервали около 900 мирных жизней с 2004 по 2018 годы. Ответное возмущение пакистанцев обернулось массовыми акциями протеста, а отношения между Вашингтоном и Исламабадом зашли в дипломатический тупик. В Пентагоне стала крепнуть уверенность: Пакистан тайно поддерживает афганских талибов. Между тем война дронов в Афганистане не прекращалась. Она тоже привела к непредвиденным жертвам — по оценкам правозащитников, общим числом до 900 человек.
В эти годы американские бомбардировки вопреки целям Пентагона выполнили ненужную рекламную функцию: вызвали у ближневосточных правительств острое стремление приобрести зарекомендовавшую себя технологию. Отказ США от продажи не поколебал решимости покупателей. Иногда дроны удавалось сбивать, из-за чего технологические секреты утрачивались. Поэтому когда в 2008-м Вашингтон отказался поставить БПЛА Анкаре, то целей своих не добился. Турция сочла, что справится собственными силами. Вскоре стартовала успешная местная программа сборки дронов, затем превратившаяся в экспортную: на раннем этапе ей мог содействовать Израиль. Одновременно с турками беспилотники стали массово производить в антиамерикански настроенных странах — Китае и Иране. В быстро меняющемся мире технологии БПЛА сделались едва ли не повсеместными.
Я теперь палач, а не пилот
В наши дни развитие беспилотников успело перевернуть ближневосточную политику, сделав ее еще менее предсказуемой, чем до них. "Впервые со времен Корейской войны у нас нет подавляющего превосходства в воздухе", — обрисовал проблему глава центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Франклин Маккензи — младший.
С конца 2010-х объекты США в Ираке, который имел в виду Маккензи-младший, подвергаются непрекращающимся нападениям БПЛА. Их проводят вооруженные ополчения, лояльные Ирану, стремящиеся втянуть американцев в затяжной обмен ударами. Иногда это удается. В январе 2020-го атака уже американского беспилотника у аэропорта Багдада стоила жизни одному из самых влиятельных иранских военных генералу Касему Сулеймани и главе одного из иракских ополчений Абу Махди аль-Мухандису. Накануне пандемии в прямой связи с дронами мир оказался на грани ближневосточной войны, избежать которой удалось только потому, что Тегеран отказался от мести американцам или отложил ее.
В 2021 году беспилотники вновь едва не изменили историю Ирака. Удар боевого дрона (ответственности не взял никто) предназначался премьер-министру страны Мустафе аль-Казыми и прошел совсем недалеко от цели. Эта атака еще раз высветила уязвимость даже сильных мира сего перед БПЛА: то, что эти аппараты летают на низком расстоянии, легко входят в контакт с людьми, в силу технического устройства способны ускользать от наблюдения радаров, вместе создает угрозу, в безопасности перед которой не может себя почувствовать никто.
Это качество дронов выгодно повстанческим движениям, задача которых — измотать противника постояными точечными ударами, на каждый из которых ответить невозможно. Начиная с 2019 года дроны — излюбленное оружие йеменской группировки "Ансар Аллах" (иначе известной как хуситы) в ее противостоянии с арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. С 2015 года Эр-Рияд пробует привести хуситов к покорности, чтобы восстановить контроль законного правительства Йемена над занятыми ими территориями. Ответная стратегия повстанцев заключается в переносе боевых действий на саудовскую территорию. В 2019 году атака хуситских дронов, (по сведениям США, поддержанная Ираном), вывела из строя крупнейший нефтеперерабатывающий завод,,став при этом лишь одной в серии прочих, превративших саудовско-йеменскую границу наших дней в чрезычайно небезопасное место.
Следующее по времени большое нападение хуситов, в январе 2022 года, оказалось еще более продуманным с технической точки зрения. На этот раз они атаковали союзника Саудовской Аравии — Объединенные Арабские Эмираты, с территорией которых сами не граничат. Эта операция потребовала куда большего дальнодействия БПЛА и подготовки, зато была совершенно неожиданной. Ударам подвергся курортный город Абу-Даби поблизости от популярного у россиян Дубая, где располагаются штаб-квартиры некоторых международных корпораций. Цель хуситов озвучена ими самими: лишить ОАЭ оснований считаться тихой гаванью, испугать инвесторов, туристов и таким путем принудить страну к отказу от участия в Йеменской войне.
Потому что мы не пилоты
Влияние, которое беспилотники оказывают на ближневосточную стратегию, таково, что в наши дни правомерно рассуждать о геополитике дронов. В ней доминируют страны, способные производить беспилотники сами: Израиль, Иран, ОАЭ, Турция. В распоряжении последней — три модели боевых беспилотных аппаратов. После введения точечных санкций Канадой Турции пришлось взять обеспечение всей технологической цепочки дронов на себя. На востребованности это не сказалось: турецкие БПЛА продолжают пользоваться спросом от Северной Африки до постсоветского пространства, где уже были опробованы на деле. Иногда результат оказывался совершенно неожиданным.
Самый пугающий (или во всяком случае непроясненный) инцидент с турецким БПЛА (модель Kargu-2) произошел в 2020 году в Ливии, где, по сообщению экспертов ООН, беспилотный аппарат принял на себя функции человека — сам определил себе цели — и нанес удар по людям: тем больше было изумление использовавших его военных местного Правительства национального согласия (ПНС) из Триполи. О погибших и раненых не сообщается, но, даже несмотря на это, образ машины, ведущей собственную войну, способен вызвать законный страх. По уточненным данным, бунт механизма все же не вышел за приемлемые для его владельцев рамки, а выбранные цели — солдаты Ливийской национальной армии (ЛНА) — и должны были являться для машины противником. Это отчасти смягчило впечатление, тем более, что больше о восстании беспилотных аппаратов против человека не сообщалось.
Позже оказалось, что странный эпизод в ливийском небе не спутал карты турецким экспортерам. Покупателями БПЛА остаются страны, вовлеченные в вооруженное противостояние или задумывающиеся о нем: Азербайджан и Украина. В 2021 году вопреки минским соглашениям украинцы применили турецкий БПЛА Bayraktar TB2 на Донбассе, а по итогам визита президента Эрдогана в Киев в 2022 году достигнуто соглашение о сборке Bayraktar на украинской территории.
Персидский рывок
Иранская программа производства БПЛА совершила скачок в одно время с турецкой, в начале 2010-х, и уже в 2012-м свет увидел боевой беспилотник современного типа Shahed 129. Военные эксперты обнаруживают сходство между ним и израильским дроном Hermes 450. Лишенные доступа к западным технологиям инженеры в Тегеране могли воспользоваться потерпевшим аварию чужим дроном, чтобы создать собственную модель на его основе. В 2018-м была представлена еще одна их разработка: боевой образец БПЛА модели Mohajer 6, а Shahed 129 к этому времени успели значительно модернизировать: с тех пор он способен оставаться в небе до 24 часов, удерживая в полете до восьми ракет. Это грозная сила, неудивительно, что в последние годы иранская беспилотная авиация успела оказаться в самом эпицентре бурлящей ближневосточной политики.
С обвинениями против иранцев постоянно выступают США: по их сведениям, ближневосточные группировки, которые Америка считает террористическими, а Россия нет, — ХАМАС и "Хезболлах" — получили беспилотники из рук иранцев. В 2019 году Тегеран объявили причастным к атаке хуситов на саудовский нефтеперерабатывающий завод, приведшей к резкому (хотя и кратковременному) скачку нефтяных цен. А в 2021 году администрация Байдена ввела отдельные санкции против иранской программы производства дронов. Едва ли это что-то изменит: враждебно настроенные по отношению к Америке и дружественные Ирану шиитские ополчения в Ираке уже давно вооружены БПЛА, постоянное применение которых превращае пребывание американских военных на берегах Тигра и Евфрата в непрекращающийся риск.
Стать обладателями собственных боевых БПЛА в наши дни тем проще, что граница между военными и гражданскими дронами делается расплывчатой. В 2021 году это высветило противостояние группировки ХАМАС и Израиля в секторе Газа. Арабские противники еврейского государства атаковали его с помощью тысяч "мирных" (по изначальным задачам) БПЛА, в которые после покупки самопально вставили взрывчатку. Абсолютное большинство этих дронов сбила израильская система противовоздушной обороны. Но небольшая часть ударов все же достигла целей: уследить за передвижением каждого из тысяч дронов невозможно. Именно поэтому массированная атака может повториться на новых стадиях конфликта: БПЛА дешевы, легки в использовании и всегда доступны на черном рынке.
Как считает бывший специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламар, мир вступает во "второй век дронов, в котором распространяться они станут бесконтрольно, а самые высокотехнологичные из них окажутся незаметнее, быстрее, миниатюрнее и куда приспособленнее, чтобы убивать людей по заказу, чем это было раньше".
Игорь Гашков