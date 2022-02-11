Предчувствие войн будущего: сражения дронов на Ближнем Востоке

$1,5 млрд — такую сумму государства Ближнего Востока, не считая Израиля, потратили на изготовление или покупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), иначе — дронов, за последние пять лет. Сравнительная дешевизна беспилотников по отдельности, возможность легкой трансформации мирных аппаратов в военные, завидная эффективность в нанесении ущерба противнику подстегивают интерес к ним со стороны уже 13 стран региона, четыре из которых — Турция, Иран, Израиль и ОАЭ — наладили производство машин своими силами. Другие компенсируют недостаток технических мощностей финансовыми вложениями: покупают и раздают союзникам аппараты иностранного производства с риском, что те достанутся негосударственным вооруженным группировкам, а в дальнейшем и террористам. Дроны набирают высоту

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Начало эпохе беспилотных войн в мире положили Соединенные Штаты, выбрав в качестве территории для испытаний Ближний Восток. Сразу же после терактов 11 сентября 2001 года американцы подняли свои БПЛА в воздух, чтобы преследовать афганских талибов (запрещены в России). Первая резонансная атака тех лет — покушение на сооснователя этого движения муллу Омара — закончилась безрезультатно, но за ней последовали другие. Вскоре обнаружилось, что война дронов в исламском мире не только позволяет уничтожать террористов (по утверждениям американцев, в количестве многих тысяч), но и приводит к сотням незапланированных жертв среди мирного населения, надежно настраивая его против американского присутствия. Три страны исламского мира — Йемен, Пакистан и Афганистан — особенно пострадали на первом этапе беспилотных войн, развернувшемся в 2000-е. С 2002 года дроны США проникли в небо над Йеменом, убив по ошибке за полтора десятилетия (оценка НКО Bureau of Investigative Journalism) до 225 человек. Удары по Пакистану оказались более разрушительными: не желая того, американцы прервали около 900 мирных жизней с 2004 по 2018 годы. Ответное возмущение пакистанцев обернулось массовыми акциями протеста, а отношения между Вашингтоном и Исламабадом зашли в дипломатический тупик. В Пентагоне стала крепнуть уверенность: Пакистан тайно поддерживает афганских талибов. Между тем война дронов в Афганистане не прекращалась. Она тоже привела к непредвиденным жертвам — по оценкам правозащитников, общим числом до 900 человек. В эти годы американские бомбардировки вопреки целям Пентагона выполнили ненужную рекламную функцию: вызвали у ближневосточных правительств острое стремление приобрести зарекомендовавшую себя технологию. Отказ США от продажи не поколебал решимости покупателей. Иногда дроны удавалось сбивать, из-за чего технологические секреты утрачивались. Поэтому когда в 2008-м Вашингтон отказался поставить БПЛА Анкаре, то целей своих не добился. Турция сочла, что справится собственными силами. Вскоре стартовала успешная местная программа сборки дронов, затем превратившаяся в экспортную: на раннем этапе ей мог содействовать Израиль. Одновременно с турками беспилотники стали массово производить в антиамерикански настроенных странах — Китае и Иране. В быстро меняющемся мире технологии БПЛА сделались едва ли не повсеместными. Я теперь палач, а не пилот В наши дни развитие беспилотников успело перевернуть ближневосточную политику, сделав ее еще менее предсказуемой, чем до них. "Впервые со времен Корейской войны у нас нет подавляющего превосходства в воздухе", — обрисовал проблему глава центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Франклин Маккензи — младший. С конца 2010-х объекты США в Ираке, который имел в виду Маккензи-младший, подвергаются непрекращающимся нападениям БПЛА. Их проводят вооруженные ополчения, лояльные Ирану, стремящиеся втянуть американцев в затяжной обмен ударами. Иногда это удается. В январе 2020-го атака уже американского беспилотника у аэропорта Багдада стоила жизни одному из самых влиятельных иранских военных генералу Касему Сулеймани и главе одного из иракских ополчений Абу Махди аль-Мухандису. Накануне пандемии в прямой связи с дронами мир оказался на грани ближневосточной войны, избежать которой удалось только потому, что Тегеран отказался от мести американцам или отложил ее.

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В 2021 году беспилотники вновь едва не изменили историю Ирака. Удар боевого дрона (ответственности не взял никто) предназначался премьер-министру страны Мустафе аль-Казыми и прошел совсем недалеко от цели. Эта атака еще раз высветила уязвимость даже сильных мира сего перед БПЛА: то, что эти аппараты летают на низком расстоянии, легко входят в контакт с людьми, в силу технического устройства способны ускользать от наблюдения радаров, вместе создает угрозу, в безопасности перед которой не может себя почувствовать никто. Это качество дронов выгодно повстанческим движениям, задача которых — измотать противника постояными точечными ударами, на каждый из которых ответить невозможно. Начиная с 2019 года дроны — излюбленное оружие йеменской группировки "Ансар Аллах" (иначе известной как хуситы) в ее противостоянии с арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. С 2015 года Эр-Рияд пробует привести хуситов к покорности, чтобы восстановить контроль законного правительства Йемена над занятыми ими территориями. Ответная стратегия повстанцев заключается в переносе боевых действий на саудовскую территорию. В 2019 году атака хуситских дронов, (по сведениям США, поддержанная Ираном), вывела из строя крупнейший нефтеперерабатывающий завод,,став при этом лишь одной в серии прочих, превративших саудовско-йеменскую границу наших дней в чрезычайно небезопасное место. Следующее по времени большое нападение хуситов, в январе 2022 года, оказалось еще более продуманным с технической точки зрения. На этот раз они атаковали союзника Саудовской Аравии — Объединенные Арабские Эмираты, с территорией которых сами не граничат. Эта операция потребовала куда большего дальнодействия БПЛА и подготовки, зато была совершенно неожиданной. Ударам подвергся курортный город Абу-Даби поблизости от популярного у россиян Дубая, где располагаются штаб-квартиры некоторых международных корпораций. Цель хуситов озвучена ими самими: лишить ОАЭ оснований считаться тихой гаванью, испугать инвесторов, туристов и таким путем принудить страну к отказу от участия в Йеменской войне. Потому что мы не пилоты Влияние, которое беспилотники оказывают на ближневосточную стратегию, таково, что в наши дни правомерно рассуждать о геополитике дронов. В ней доминируют страны, способные производить беспилотники сами: Израиль, Иран, ОАЭ, Турция. В распоряжении последней — три модели боевых беспилотных аппаратов. После введения точечных санкций Канадой Турции пришлось взять обеспечение всей технологической цепочки дронов на себя. На востребованности это не сказалось: турецкие БПЛА продолжают пользоваться спросом от Северной Африки до постсоветского пространства, где уже были опробованы на деле. Иногда результат оказывался совершенно неожиданным.

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