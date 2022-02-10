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Трасс пригласила Лаврова посетить Великобританию в ближайшие месяцы

Глава британского МИД Лиз Трасс утверждает, что Лондон хочет улучшения отношений с Москвой, но это зависит от России

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс пригласила министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Великобританию в ближайшие месяцы. Об этом говорится в сообщении, распространенном Форин оффисом по итогам их переговоров, состоявшихся в четверг в Москве.

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"Министр иностранных дел заметила, что наши разногласия касаются агрессивной политики российского правительства по отношению к Украине, их нет с народом России. Она отметила культурные и образовательные связи между Россией и Великобританией и пригласила министра иностранных дел Лаврова посетить Великобританию в ближайшие месяцы", - отмечается в коммюнике.

"Великобритания хочет увидеть улучшение двусторонних отношений, но это зависит от того, выберет ли Россия путь деэскалации и встанет ли она на путь дипломатии", - добавили в британском внешнеполитическом ведомстве. Москва решительно и последовательно отвергала звучащие на Западе утверждения, что ее действия носят агрессивный характер.

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