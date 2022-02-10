Эксперт: в Мюнхенской речи Путина изложены тезисы, актуальные для нынешней геополитики

РИМ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент РФ Владимир Путин еще 15 лет назад в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности изложил тезисы, которые находят подтверждение и актуальны для нынешней геополитической ситуации. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС вице-директор итальянского журнала Eurasia и глава внешних связей Центра исследований "Евразия - Средиземноморье" Стефано Верноле.

"Мюнхенская речь Владимира Путина остается актуальной и сегодня. Российский президент утвердил основополагающий принцип: безопасность каждого - это общая безопасность. Он указал, что модель однополярного мира не может существовать, поскольку уничтожает не только всю систему, но и самого "хозяина" этой модели изнутри. Она не имеет ничего общего с демократией", - сказал эксперт.

Он отметил, что исполнился прогноз, прозвучавший тогда, а именно, что ВВП БРИКС превысит ВВП ЕС. "Сегодня благодаря китайскому проекту "Один пояс - один путь" вместе с проектом Евразийского союза гарантирована экономическая ситуация гораздо лучше, чем в западном мире. Уже тогда Путин говорил о рынке энергоносителей, он подчеркивал необходимость прозрачных и равноправных отношений, чтобы избежать спекуляций. Но именно Еврокомиссия подтолкнула многие страны - члены ЕС не заключать более с Россией долгосрочных контрактов [на поставки газа], навязав спотовые контракты, которые всегда являются предметом спекуляций", - отметил собеседник агентства.

"Наконец, Путин также еще тогда подчеркнул, что расширение НАТО никак не может увязываться с вопросами модернизации альянса и гарантиями безопасности в Европе. Как мы видим сегодня, расширение НАТО привело к увеличению нестабильности в сфере безопасности", - сказал Верноле.

Он напомнил, что российский президент подчеркнул, что на протяжении всей истории Россия проводила независимую внешнюю политику. "И сегодня Москва работает над новым мировым порядком, в котором безопасность и благополучие были бы гарантированы не избранным, а всем", - заключил эксперт.