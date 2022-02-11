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Байден перепутал Афганистан с Украиной

Президента США спросили о том, насколько власти США были готовы к выводу своих войск из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ходе интервью телеканалу NBC оговорился и упомянул Украину, отвечая на вопрос про Афганистан.

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В четверг телеканал опубликовал отрывок из интервью с главой Белого дома, в котором ведущий спросил Байдена о том, насколько власти США были готовы к выводу своих войск из Афганистана. Отвечая на вопрос, тот сказал, что "не существует подходящего времени для вывода [войск]", однако если бы американские военные не покинули республику, то США "пришлось бы значительно увеличить число войск", и они бы "ввязались в войну на истощение". А затем он добавил: "Мы никогда не собирались объединять Украину, то есть Ирак...Афганистан".

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Теги
АфганистанУкраинаСШАБайден, Джо
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