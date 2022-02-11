Сторонники Порошенко устроили митинг около Апелляционного суда в Киеве

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко в пятницу возле здания Апелляционного суда в Киеве, который должен рассмотреть жалобу на меру пресечения бывшему главе государства, требуют от власти прекратить его преследование.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, более тысячи человек пришли с плакатами и флагами партии "Европейская солидарность", лидером которой является Порошенко. Они держат плакаты "Руки прочь от Порошенко", "Пора прихлопнуть крышку пианино", "Вон Зепредателей".

Полиция с утра заблокировала площадь перед судом, что привело к потасовке между правоохранителями и несколькими депутатами Верховной рады. "Несмотря на то, что "Европейская солидарность" подала накануне все соответствующие заявки на мирную акцию протеста, полиция блокирует машины сторонников, ведет себя агрессивно", - сообщила депутат Рады от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Перед тем, как зайти в здание суда, Порошенко обратился к митингующим со словами благодарности за поддержку. "Мы вместе победим эту власть. Мы не дадим [президенту Владимиру] Зеленскому превратить Украину в малороссию. Власти не удастся заткнуть рот Порошенко. Ничего у них не выйдет", - заявил экс-президент.

Сегодня суд должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения, которую Порошенко избрали по делу о госизмене. Речь идет о личном обязательстве. Жалобы подали прокуроры, которые в суде требовали заключения Порошенко под стражу или залог 1 млрд. гривен ($35,7 млн), и адвокаты Порошенко. Они требуют отказаться от меры пресечения.

19 января Печерский суд назначил Порошенко самую мягкую меру пресечения - личное обязательство. В то же время, политик должен был сдать загранпаспорт, прибывать по первому требованию в суд и к следователям, и не может выезжать за пределы Киева и Киевской области без предупреждения. Сторона защиты говорила, что будет обжаловать это, поскольку требование сдать паспорт препятствует заграничным рабочим поездкам народного депутата. Адвокаты на суде настаивали, что суд не должен назначать какую-либо меру пресечения.

"Угольное дело" Порошенко

Бывший украинский президент является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. По этому же делу проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Медведчуку в рамках производства избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 12 января Кузяра отпущен из СИЗО под домашний арест, а Демчишин находится в международном розыске.