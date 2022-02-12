AFP: в администрации Макрона считают, что он достиг своих целей в поездках в Москву и Киев

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе своих поездок в Москву и Киев достиг своей цели и способствовал прогрессу в снижении напряженности вокруг Украины, считают в Елисейском дворце. Об этом сообщает в пятницу вечером Agence France-Presse со ссылкой на источник в администрации Макрона.

В пятницу вечером французский лидер провел телефонные переговоры с лидерами США, Канады и ФРГ. Как сообщил источник в Елисейском дворце, участники дискуссии "подтвердили свое желание отдать приоритет дипломатии, диалогу и сдерживанию для достижения деэскалации". В то же время они решили "сохранять чрезвычайную бдительность" в отношении российско-белорусских военных учений, начавшихся 10 февраля.

Макрон в субботу рассчитывает провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что беседа состоится в районе полудня по парижскому времени (14:00 мск). В администрации французского лидера отметили, что рассчитывают способствовать урегулированию кризиса на востоке Украины "через дипломатию, диалог и сдерживание". В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Макрон планируют телефонный разговор 12 февраля.

7 февраля Макрон прибыл в Москву на переговоры с российским лидером, встреча продолжалась более пяти часов. На следующий день он вылетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В тот же день он посетил Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой. На переговорах обсуждались вопросы европейской безопасности в контексте соответствующих гарантий со стороны США и НАТО для РФ и внутриукраинский кризис.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.