МИД Литвы призвал граждан страны воздержаться от поездок на Украину

ВИЛЬНЮС, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Литвы выступило с обращением к гражданам страны, в котором содержится призыв отказаться от необязательных поездок на Украину. Эти рекомендации МИД опубликовал в субботу на своем сайте.

"С учетом ситуации в сфере безопасности МИД рекомендует воздержаться от необязательных поездок в эту страну", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство обратилось также к гражданам балтийской республики, находящимся на территории Украины, с призывом оценить последствия своего пребывания там. "Находящихся в стране граждан Литвы просим оценить необходимость дальнейшего пребывания на Украине", - отметил МИД.

Ведомство попросило находящихся на Украине литовских граждан безотлагательно зарегистрироваться на сайте консульства, чтобы в случае необходимости можно было получить консульскую и другую помощь.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.