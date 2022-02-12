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Кризис на Украине

МИД Литвы призвал граждан страны воздержаться от поездок на Украину

Ведомство также попросило находящихся на Украине литовских граждан безотлагательно зарегистрироваться на сайте консульства

ВИЛЬНЮС, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Литвы выступило с обращением к гражданам страны, в котором содержится призыв отказаться от необязательных поездок на Украину. Эти рекомендации МИД опубликовал в субботу на своем сайте.

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"С учетом ситуации в сфере безопасности МИД рекомендует воздержаться от необязательных поездок в эту страну", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство обратилось также к гражданам балтийской республики, находящимся на территории Украины, с призывом оценить последствия своего пребывания там. "Находящихся в стране граждан Литвы просим оценить необходимость дальнейшего пребывания на Украине", - отметил МИД.

Ведомство попросило находящихся на Украине литовских граждан безотлагательно зарегистрироваться на сайте консульства, чтобы в случае необходимости можно было получить консульскую и другую помощь.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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УкраинаЛитваКризис на Украине
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