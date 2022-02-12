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Кризис на Украине
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Зеленский и Макрон обсудили безопасность и активизацию переговоров "нормандской четверки"

Президенты Украины и Франции также "обменялись мнениями относительно последних международных переговоров"

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуацию с безопасностью на Украине, а также пути активизации переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) и в рамках контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Соответствующее сообщение он разместил в субботу в Twitter.

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"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном. Поблагодарил его за визит на Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках "нормандской четверки" и контактной группы", - написал Зеленский.

Помимо этого, согласно сообщению, стороны "обменялись мнениями относительно последних международных переговоров". Ранее в субботу Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В эти минуты Зеленский проводит телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом в субботу сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

Теги
УкраинаФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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