МИД Болгарии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину

СОФИЯ, 12 февраля. /ТАСС/. Болгарское внешнеполитическое ведомство призвало граждан республики воздержаться от поездок на Украину. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу МИД Болгарии.

"В связи с усугубившейся обстановкой в и вокруг Украины призываем наших соотечественников воздержаться от поездок в эту страну. Просим болгарских граждан, которые находятся на территории Украины, постараться покинуть страну имеющимися транспортными средствами. Рекомендуем всем, кто временно или постоянно находится на Украине, зарегистрироваться на официальной странице МИД Болгарии и обращаться при необходимости", - говорится в сообщении.

МИД назвал номера телефонов своего кризисного центра, посольства в Киеве и генерального консульства в Одессе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.