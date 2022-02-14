Джонсон обсудит с европейскими лидерами способы не допустить войны на Украине

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании намерен на этой неделе обсудить с европейскими лидерами способы не допустить войны на Украине и вопрос оказания помощи Киеву в обеспечении обороны страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье вечером премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Кризис на границе Украины достиг критической отметки. Вся имеющаяся у нас информация указывает, что Россия планирует в любой момент осуществить вторжение на Украину. Это будет иметь катастрофические последствия как для Украины, так и для России, - утверждал представитель главы правительства. - Все еще открыто окно возможности для деэскалации и дипломатии, и премьер-министр будет предпринимать неустанные усилия вместе с нашими союзниками, добиваясь от России того, чтобы она отступила от края пропасти".

В документе указывается, что среди прочего Джонсон будет обсуждать с союзниками Лондона по НАТО возможность оказания Украине дополнительной экономической поддержки, а также помощи в обеспечении обороны ее границ. В конце недели ожидается визит главы британского правительства на континент, однако не указывается, какую именно страну он посетит. Речь может идти о пока не подтверждавшемся участии Джонсона в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая открывается в пятницу, 18 февраля. Глава министерства обороны королевства Бен Уоллес 16-17 января встретится с коллегами из стран НАТО в Брюсселе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.