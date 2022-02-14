Лукашенко: страны Запада хотят развязать конфликт на Украине, но сами воевать не намерены

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада пытается развязать конфликт с участием Украины, но сами воевать они не планируют.

"Я уже смотрю, ваши [украинские ] политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт, - заявил Лукашенко в понедельник в ходе встречи с украинским политиком Александром Морозом, сообщает агентство БелТА. - Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко".

Президент обратил внимание, что на Западе сейчас постоянно звучит тема о нападении России на Украину. "Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ - это артподготовка современной войны", - подчеркнул глава государства.