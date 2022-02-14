Украинский вице-премьер прокомментировала слова посла об отказе Киева от членства в НАТО

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что дискуссии об отказе Киева от членства в НАТО не ведутся. Таким образом она прокомментировала в понедельник заявление украинского посла в Лондоне о возможности изменения позиции по вопросу о стремлении Киева в альянс.

"Это было неожиданное заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко. Официально подтверждаю, никаких дискуссий или обсуждений, связанных с отказом Украины от членства в НАТО, не ведется. Это красная линия для меня и президента [Украины Владимира Зеленского]", - заявила Стефанишина в понедельник украинскому изданию "Зеркало недели".

Вице-премьер добавила, что заявление Пристайко не отражает внутренние дискуссии в украинском правительстве. Стефанишина также высказала мнение, что любая дискуссия по поводу отказа Украины от членства в НАТО ослабляет позиции Украины. "Украина точно не будет той страной, которая согласится на отказ от политики членства в НАТО", - заявила зампред правительства.

Стефанишина добавила, что отказ от политики открытых дверей в отношении Украины зависит исключительно от стран НАТО.

Ранее в понедельник в эфире Би-би-си Пристайко заявил, что Киев мог бы изменить свою позицию относительно вступления в альянс, если этот шаг поможет предотвратить войну с Россией. "Мы могли бы", - заявил посол в ответ на вопрос журналиста о том, может ли Киев изменить свою позицию в отношении стремления в НАТО. "Если нам придется пойти на такие серьезные уступки (отказ от стремления в НАТО - прим. ТАСС), это то, что мы сделаем", - подчеркнул он.

После этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что послу в Великобритании надо дать возможность объяснить его слова об отказе от членства в НАТО ради мира, и напомнил, что курс на вступление в организацию закреплен в конституции страны. Sky News приводит слова официального представителя МИД Украины Олега Николенко, заявившего, что слова Пристайко были вырваны из контекста. Позднее посол сам скорректировал свое заявление в эфире Би-би-си, заявив, что любые уступки Украины не касаются отказа от членства в НАТО. Между тем замминистра обороны Джеймс Хиппи, комментируя заявление Пристайко, заявил, что Великобритания поддержит Украину, если она примет решение отказаться от членства в НАТО.