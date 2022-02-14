Шольц заявил, что Германия находится на стороне Украины

Германия находится на стороне Украины, уже оказала ей помощь на €2 млрд и готова продолжать поддержку - Шольц.

Военная активность РФ у границ Украины не обоснована, агрессия будет иметь последствия, и это будет подчеркнуто во время визита в Москве - Шольц.

Германия активизировала усилия в нормандском формате, это сложный вопрос, но дипломатические усилия стоят того - Шольц.

Запад готов к диалогу с Россией по вопросам безопасности, заявил Шольц.

Запад в любое время готов принять решение по санкциям против России - Шольц.

Санкции Запада будут иметь серьезные последствия для экономики России в случае обострения ситуации вокруг Украины - Шольц.

Вопрос о членстве Украины в каких бы то ни было альянсах практически не стоит на повестке дня - Шольц.