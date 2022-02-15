Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили обстановку в Восточной Европе

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил в понедельник по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе. Об этом говорится в письменном сообщении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

У страха глаза велики: грозит ли Украине война

На эту тему

Как следует из заявления, Милли и Залужный "продолжили обмен мнениями и оценками относительно обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе". Милли "вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

На прошлой неделе Милли провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба вооруженных сил - первым заместителем министра обороны Белоруссии Виктором Гулевичем. Согласно заявлению Батлера, беседа способствовала "снижению вероятности просчетов и получению представления о текущей обстановке в сфере безопасности в Европе".