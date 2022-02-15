Власти Японии не исключили санкции в отношении России в случае ее вторжения на Украину

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает усилия по дипломатическому разрешению ситуации вокруг Украины, однако не исключает введения санкций в отношении России в случае обострения обстановки. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

"Правительство Японии в отношении ситуации вокруг Украины действует в тесном сотрудничестве с США и другими странами, - сказал он. - Мы поддерживаем все действия, направленные на дипломатическое разрешение конфликта. Однако правительство Японии не исключает и более решительные действия, включая санкции в отношении России в случае ее вторжения на Украину. Но сейчас мне не хотелось бы конкретно говорить о возможном содержании этих мер".

Накануне информационное агентство Киодо сообщило, что правительство Японии в качестве возможных санкций рассматривает введение ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, а также замораживание активов ряда лиц и предприятий из РФ. По данным агентства, Токио готовит различные сценарии подобных действий в сотрудничестве с США и другими странами Группы семи (G7), куда также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада и Франция.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.