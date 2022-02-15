WP: Белый дом создал группу для разработки ответа США на вторжение России на Украину

Согласно сведениям издания, группа была создана в ноябре. Тогда помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обратился к директору по стратегическому планированию Совета национальной безопасности Алексу Бику с просьбой заняться формированием группы. Бик привлек к работе в ней специалистов из Министерства обороны, Госдепартамента, Министерства энергетики, Министерства финансов, Министерства внутренней безопасности, а также представителей разведки и Агентства США по международному развитию.

В ходе работы группа создала руководство, в котором описан ряд быстрых ответных мер, к которым могут прибегнуть США начиная с первого дня предполагаемого российского вторжения, а также в течение двух первых недель. Кроме того, в нем рассматриваются вопросы обеспечения безопасности посольства США в Киеве, способы решения проблемы украинских беженцев, конкретные санкции в отношении Москвы, борьба с кибератаками, а также возможные шаги, которые может предпринять Россия в ответ на санкции.

Президент США Джо Байден ознакомился с содержанием руководства, разработанного экспертами, сообщает газета.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.