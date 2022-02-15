Посольство США в Киеве призвало американцев незамедлительно покинуть Украину

"Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему непредсказуема из-за возросшей угрозы российских военных действий. Обстановка может быстро ухудшиться. Граждане США, находящиеся на Украине, должны немедленно покинуть страну, используя коммерческий или частный транспорт", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте американского посольства на Украине.

В заявлении говорится, что граждане США теперь могут въехать в Польшу из Украины через сухопутную границу. Для этого не требуется никакого предварительного разрешения. Посольство США открыло в Польше рядом с пунктом пропуска через польско-украинскую границу центр для приема въезжающих из Украины американцев.

Ранее Госдепартамент США рекомендовал находящимся на Украине американцам немедленно покинуть территорию этой страны.

В конце января Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства. В Госдепартаменте тогда уточнили, что американским гражданам рекомендовано не совершать поездки на Украину из-за "повышенной угрозы российских военных действий". Власти при этом посоветовали, находящимся на Украине американцам, "рассмотреть вопрос об отъезде". В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что посольство переводится из Киева во Львов. Его численный состав был значительно сокращен в предыдущие дни, из посольства были вывезены в Вашингтон секретные документы.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.