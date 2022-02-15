СМИ: японский премьер намерен провести телефонный разговор с Зеленским

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен во вторник провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он ранее ни разу не беседовал. Об этом сообщил японский телеканал Fuji TV со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, Кисида намерен затронуть тему безопасности остающихся на Украине японских граждан и обменяться мнениями о путях дипломатического урегулирования кризиса вокруг этой страны.

Ранее во вторник глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио поддерживает усилия по мирному разрешению ситуации вокруг Украины, однако не исключает введения санкций в отношении России в случае обострения обстановки. В то же время он не стал раскрывать конкретное содержание таких мер.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.