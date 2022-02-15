США предложили Украине гарантии суверенного долга на сумму до $1 млрд

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Власти США предложили предоставить Украине гарантии суверенного долга на сумму до $1 млрд для поддержки проведения реформ в стране. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в понедельник.

"Власти США предлагают Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до $1 млрд для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом, - отмечается в документе. - Это предложение в сочетании с прочными партнерскими связями между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, Группой семи и иными сторонами, предоставляющими помощь на двусторонней основе, укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание людей перед лицом дестабилизирующий действий действий России".