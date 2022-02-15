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В Кабуле прошла акция протеста против решения США заблокировать афганские активы

Митингующие призвали не использовать заблокированные деньги на выплату компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года, подчеркнув, что эти события "не имеют никакого отношения к афганскому народу"

ТЕГЕРАН, 15 февраля. /ТАСС/. Сотни жителей Кабула организовали во вторник демонстрацию протеста против решения американского президента Джо Байдена заблокировать в США большую часть активов Центрального банка Афганистана. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News.

"Прекратите враждовать с афганским народом", - приводит агентство Aamaj News лозунг недовольных афганцев. "США и их союзники должны заплатить за убийство тысяч афганцев и разрушение Афганистана", - написано на одном из плакатов митингующих. Они призвали не использовать заблокированные деньги на выплату компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года, подчеркнув, что эти события "не имеют никакого отношения к афганскому народу".

Кроме того, по данным агентства Asvaka, мирная акция протеста против решения вашингтонской администрации проходит в городе Джелалабад (административный центр восточной провинции Нангархар). Отмечается, что в шествии принимают участие в том числе предприниматели и работники пунктов обмена валюты.

11 февраля Байден подписал указ о блокировании $7 млрд активов ЦБ Афганистана в США. Как пояснил представитель американской администрации, Вашингтон будет стремиться направить порядка $3,5 млрд на обеспечение нужд афганского народа, однако более половины замороженных средств зарезервирует для возможной выплаты компенсаций родственникам жертв терактов, в том числе 11 сентября, по искам в американских судах. При этом разрешение на передачу финансов для помощи афганскому народу должен дать суд в Нью-Йорке.

В свою очередь представитель катарского политического офиса захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Наим заявил, что "кража и распоряжение деньгами афганского народа, которые США заморозили", указывают на "моральное разложение страны и народа".

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