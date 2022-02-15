Глава британского МИД считает, что вторжение РФ на Украину "весьма вероятно"

"Вторжение может быть немедленным, оно может произойти с высокой степенью вероятности [highly likely], - сказала она во вторник в интервью телеканалу Sky News. - Мы призываем [президента России] Владимира Путина отойти от края пропасти. Мы готовимся к худшему, именно поэтому мы призываем всех британских подданных покинуть Украину".

"Это может быть нападение на Киев, это может быть нападение с востока страны, мы также подозреваем, что это может быть отвлекающий маневр, провокация, чтобы оправдать вторжение", - изложила свою версию Трасс, которая считает, что в случае гипотетического вторжения российские силы быстро дойдут до столицы Украины. "Мы ожидаем отвлекающий маневр в ближайшие дни", - добавила она. Глава Форин оффиса напомнила, что страны Запада подготовили десятки тысяч украинских военных, что приведет к кровопролитной войне.

"Мы знаем, или мы считаем, что Владимир Путин еще не принял решение, вторгаться на Украину или нет. Есть огромное количество войск, выстроившихся у границы. Мы знаем, что они в состоянии напасть немедленно. Но он может еще передумать. Именно поэтому дипломатия столь жизненно важна. Мы хотим дипломатического разрешения, но не за счет суверенитета Украины", - сказала Трасс.

Про санкции и "Северный поток"

Она вновь повторила тезис о неизбежности жестких санкций, которые будут применены в случае вторжения. Трасс выразила надежду на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник заявит президенту РФ в Москве, что газопровод "Северный поток - 2" не будет запущен в случае вторжения на Украину.

"Во время визита Шольца в США на пресс-конференции президент [США Джо] Байден ясно заявил, что "Северный поток - 2" не начнет работу [в случае российского вторжения на Украину]. Надеюсь, что ту же мысль Шольц донесет сегодня до Владимира Путина, поскольку дальнейшее осуществление этого проекта в случае вторжения было бы просто немыслимо", - сказала Трасс.

При этом Трасс не исключает, что российские войска не остановятся на Украине. "Мы боимся, что это не остановится на Украине, это нападение на соседние с Россией страны и другие страны Восточной Европы, они пытаются подорвать законность их членства в НАТО", - заявила она. "Это очень опасный момент для мира. Конечно, это про Украину, которая является важной суверенной страной, но это также про более широкую стабильность в Европе, про более широкую глобальную стабильность", - высказала мнение Трасс. Она предупредила Россию и другие страны, такие как Иран и Китай, что "награды за агрессию не будет".