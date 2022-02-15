Джонсон: Лондон видит, что РФ открыта для диалога, но разведданные вызывают беспокойство

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Лондон видит, что Россия открыта для диалога по ситуации вокруг Украины, и приветствует это, однако последние данные разведки по-прежнему вызывают опасения у руководства страны. Об этом заявил во вторник британским журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Сегодня ясно видны признаки наличия возможности для осуществления дипломатических усилий. Возможность для диалога всегда оставалось, есть почва для дискуссий по поводу Украины и с участием Украины. Это хорошо. Мы видим с российской стороны открытость для диалога, но, с другой стороны, поступающие сегодня разведывательные данные по-прежнему не обнадеживают", - сказал глава правительства, выступление которого транслировал телеканал Sky News.