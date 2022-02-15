Глава МИД Британии расценила неучастие РФ на встрече ОБСЕ как "презрение к обязательствам"

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во вторник выступила с утверждением, что отсутствие представителя России на консультациях в ОБСЕ по ситуации вокруг Украины является проявлением неуважения к взятым на себя обязательствам.

"Россия явно не выполняет международные обязательства, которые она взяла на себя в вопросе транспарентности. Если намерения Кремля о дипломатическом решении [разногласий по Украине] серьезны, то ему необходимо появляться на дипломатических встречах и быть приверженным содержательным переговорам. Отказ России участвовать в процессе ОБСЕ показывает ее презрение к обязательствам, под которыми она свободно подписалась", - сказано в распространенном заявлении руководителя британского внешнеполитического ведомства.

Трасс также выразила мнение, что российские войска на границе с Украиной "представляют очевидную угрозу" республике. "Великобритания и наши союзники призывают Кремль отвести войска и вступить в переговоры на основе выдвинутых НАТО предложений по повышению транспарентности и снижению рисков", - указала она.

Во вторник в ОБСЕ по запросу Украины прошли закрытые консультации государств - участников этой организации в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности для разъяснения ситуации с "необычной военной деятельностью" вдоль российско-украинской границы. Россия во встрече не участвовала. Как заявлял корреспонденту ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Россия уведомила ОБСЕ, что не примет участия в запрошенных Украиной консультациях, поскольку Москва не осуществляет никакой необычной военной деятельности.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает инспекции государств - участников ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей с целью контроля военной деятельности. Государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах.