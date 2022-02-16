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Байден и Макрон обсудили по телефону недавние контакты с Россией и Украиной

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник обсудили по телефону их недавние контакты с российскими и украинскими коллегами. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как в нем отмечается, президенты "провели обзор их недавних консультаций с российскими и украинскими коллегами и подтвердили неизменный настрой на дальнейшее дипломатическое взаимодействие". Байден и Макрон также "обсудили предпринимаемые усилия по дипломатическому взаимодействию и сдерживанию" в связи с ситуацией вокруг Украины.

Теги
СШАФранцияБайден, ДжоМакрон, Эмманюэль
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