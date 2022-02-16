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Кризис на Украине

Итальянский политолог считает, что Путин одержал три победы в ситуации вокруг Украины

По словам директора журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло, в частности, президент РФ добился того, что Москва вернула себе роль, с которой Вашингтон должен считаться

РИМ, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на данном этапе переговоров вокруг украинского кризиса одержал тактическую победу над Западом, запустив дискуссию об архитектуре безопасности в Европе, в которой Россия занимает центральное место. Такое мнение высказал в опубликованном в среду в газете ​​​​​​​La Stampa интервью видный итальянский политолог, директор журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло.

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"Пока рано раздавать окончательные оценки. Но можем сказать, что Путин завоевал большое преимущество в достижении тактической победы. Он добился того, что Россия вернула себе роль, с которой США должны считаться, начал российско-американские переговоры по глобальным стратегическим вооружениям и архитектуре безопасности в Европе, а дестабилизация на Украине позволила гарантировать, что страна не вступит в НАТО. Он [президент РФ] утвердил принцип, что Россия - великая держава", - сказал Караччоло и напомнил о роли Москвы в возвращении под контроль ситуации в Казахстане и о расширении российского влияния в Африке.

Эксперт считает, что у России не было намерения вторгаться на Украину. "Полностью исключать нельзя, но это стало бы провально для политической линии. Путин столкнулся бы с несогласием самих русских, пошел бы против утверждаемого тезиса о братстве русских и украинцев. Поддерживая напряжение, он достиг всех целей, начиная с обсуждения глобальной безопасности", - продолжил политолог.

"Украинцы не поняли, что для Вашингтона Киев не приоритет и что могут рассчитывать на поддержку Европы и США только до определенной степени. Никто не думал о реальном их вступлении в НАТО. Путин еще и подтолкнул Украину к тому, что страна стала малопривлекательной для иностранных инвестиций", - считает эксперт.

Караччоло признался, что "не находит логической нити" в реакции президента США Джо Байдена на этот кризис. Он также полагает, что вопросы о поставках газа не играли решающую роль в переговорах канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москве. "Не думаю, что речь идет о войне за газ. Это стратегическая и геополитическая партия. Даже американцы не заинтересованы, чтобы была полностью упразднена энергетическая зависимость Европы от России", - сказал политолог.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаИталияРоссияКризис на Украине
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