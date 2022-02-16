Макей: Путин и Лукашенко на встрече обсудят безопасность и противодействие санкциям

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на предстоящих переговорах обсудят вопросы безопасности и противодействия западным санкциям. Об этом в среду на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Да такая встреча наших руководителей планируется. Как обычно, на ней могут обсуждаться любые вопросы. Мы предложили наши предложения по тем темам, которые будут подниматься в ходе этой встречи президентом Лукашенко, - сказал. он, - Конечно же, будет затрагиваться ситуация в сфере безопасности, ситуация торгово-экономического взаимодействия, санкционного противостояния с западными странами".