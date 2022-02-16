Гаврилов назвал в ОБСЕ пять шагов, которые необходимы для нормализации в Донбассе

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская сторона считает, что для нормализации ситуации в Донбассе Киев и НАТО должны выполнить пять шагов, включая выполнение минских соглашений и прекращение поставок оружия на Украину. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он выступил на регулярном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ по случаю исполнения 12 февраля семи лет с подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Есть ли выход из тупика?

Семь лет минским соглашениям. Есть ли выход из тупика?

По его словам, Россия как посредник в мирном процессе подчеркивает недопустимость дальнейшего продолжения вооруженного насилия на востоке Украины. "Для нормализации ситуации в Донбассе считаем принципиально важным выполнение следующих шагов", - указал Гаврилов.

"Во-первых, это принуждение Киева к выполнению минского комплекса мер. Во-вторых, прекращение поставок оружия Украине. В-третьих, отзыв всех западных советников и инструкторов. В-четвертых, отказ стран НАТО от любых совместных учений с Вооруженными силами Украины. В-пятых, вывод всех ранее поставленных иностранных вооружений за пределы украинской территории", - подчеркнул руководитель делегации РФ.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений, подписанный участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.