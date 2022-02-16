США пока не получили от России ответ по безопасности

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не получили от российской стороны ответ на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе и с нетерпением ждут его. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы с нетерпением ждем того, чтобы получить его <...>. Насколько мне известно <...>, мы до сих пор его ждем", - сказала она, коснувшись соответствующего вопроса.

Как заявил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, глава МИД России Сергей Лавров во вторник в телефонном разговоре сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что Москва передаст Вашингтону ответ на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе в ближайшие пару дней.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошло несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-либо договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для РФ уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.