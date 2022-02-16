Госдеп: отсутствие вторжения на Украину не означает, что данные США были неверными

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Отсутствие вторжения России на Украину не означает, что американская разведывательная информация на этот счет, опубликованная в западной прессе, была неверной. С таким утверждением выступил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Ему напомнили о недавних материалах западных СМИ, в которых говорилось, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. Прайсу указали, что данная "атака не материализовалась". Означает ли это, что конкретные сведения спецслужб США оказались неправильными, поинтересовались у официального представителя американского внешнеполитического ведомства. "Нет, не означает", - ответил он. При этом Прайс заявил, что "ни с какой трибуны" должностные лица США в публичном порядке не называли "конкретный день вторжения".

Кроме того, он сказал, что обеспокоенность Вашингтона по поводу ситуации вокруг Украины ничуть не уменьшилась. "Хочу ясно дать понять: наша озабоченность не уменьшилась ни на йоту. В действительности наша озабоченность продолжает расти, поскольку мы еще не видим деэскалации", - добавил дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свою очередь президент Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе.