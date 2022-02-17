США надеются, что Болсонару заявил Путину об основанном на правилах порядке

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что президент Бразилии Жаир Болсонару заявил на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве о принципах мирового порядка, основанного на правилах. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"<...> Наша надежда заключается в том, что президент Болсонару воспользовался данной благоприятной возможностью, этой встречей с президентом Путиным, чтобы усилить тот самый сигнал, который зафиксирован в разделяемых нами ценностях и является неотъемлемой частью международного порядка, основанного на правилах", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. С его точки зрения, "это относится к Западному полушарию, регионам Индийского и Тихого океанов и Европе".

Прайс отказался от дальнейших комментариев. "Предоставлю нашим бразильским коллегам возможность рассказывать о содержании и контексте обсуждения [между Путиным и Болсонару]", - заявил он.

Подготовка к визиту президента Бразилии в Москву шла в обстановке дипломатического давления со стороны Вашингтона, который добивался отмены этой поездки. Как отмечала газета Folha de S.Paulo, цель таких усилий США заключалась в том, чтобы попытаться изолировать российского лидера в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО из-за Украины. По сведениям издания, американские дипломаты выражали обеспокоенность своевременностью этого визита, поскольку, на взгляд Белого дома, факт приема Путиным Болсонару послужит знаком поддержки Бразилией действий "Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права".

В преддверии переговоров с Путиным Болсонару заявлял, что не сомневается в успехе поездки в Москву. Он также подчеркивал, что бразильская сторона не намерена затрагивать вопрос обострения отношений России и НАТО из-за Украины, несмотря на давление со стороны Вашингтона и призывы из Киева. "Мы испытываем чувство солидарности с Россией", - отметил Болсонару по итогам встречи с Путиным. "Я уверен, что этот мой визит в Москву - сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы", - добавил президент.