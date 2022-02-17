Харрис обсудит в Мюнхене взаимодействие с Россией и санкции против нее

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис намерена обсудить на Мюнхенской конференции по безопасности экономические санкции в отношении России и дипломатическое взаимодействие с Москвой, поддержку Украины, а также возможные шаги НАТО. Об этом сообщила в среду на спецбрифинге представитель американской администрации высокого ранга.

"Можно ожидать, что во время поездки она будет обсуждать целый ряд вопросов. Во-первых, единство, достигнутое с нашими союзниками, которое мы намерены сохранить. Во-вторых, экономические меры, которые мы подготовили: возможно, нам придется их принять, это будет зависеть от развития событий, - заявила чиновница. - В-третьих, расстановку сил США и НАТО. В-четвертых, поддержку Украины. В-пятых, снижение напряженности путем дипломатического взаимодействия: мы предлагаем двигаться этим путем и надеемся, что Россия изберет его. Но нам нужно подождать, чтобы узнать, так ли это".

"Как вы знаете, в последние несколько месяцев мы уже очень активно взаимодействовали с союзниками и партнерами. Поездка вице-президента станет продолжением этого взаимодействия на высоком уровне", - добавила сотрудница администрации.

Как сообщили на брифинге, Харрис намерена выступить на конференции в субботу. "В этом выступлении <...> она коснется ситуации на границе Украины и угрозы российской агрессии, а также последнего развития этой ситуации, которая, безусловно, по-прежнему быстро меняется", - уточнил сотрудник администрации, также принимавший участие в брифинге. По его словам, Харрис во время выступления заострит внимание на важности поддержания единства НАТО.

"Она будет говорить о том, что дальнейшее вторжение России на Украину, как мы полагаем, ослабит Россию, а не усилит", - уточнил американский представитель. Харрис, по словам чиновника, также публично выступит на конференции с утверждением о том, что "действия России представляют угрозу с точки зрения ситуации в Европе и для международного порядка".

Позиция РФ

Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин не примет участия в Мюнхенской конференции ни очно, ни по видеосвязи.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.