Словения не планирует отправлять на Украину летальное вооружение

"Словения в настоящее время не планирует предоставлять летальное вооружение Украине, но мы отправим оборудование двойного назначения", - сообщил министр. Тонин подчеркнул, что при принятии решения об оказании помощи словенские власти отвечают пожеланиям Украины, которая не просила Словению предоставить летальное вооружение. Он добавил, что республика также передаст Украине техническое оборудование, в частности мобильные кухни и палатки с подогревом.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.