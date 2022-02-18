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В Риме прошла новая акция за мир на Украине

По данным Rai News 24, в манифестации участвовали мэр Роберто Гуалтьери, представители профсоюзов и политических партий

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен людей собрались в четверг вечером в Риме на манифестацию в поддержку мира на Украине. Как сообщает телеканал Rai News 24, новая акция, организованная католической общиной Святого Эгидия, прошла на площади Святых апостолов в центре Рима.

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По данным телеканала, в манифестации участвовали мэр Рима Роберто Гуалтьери, представители различных профсоюзов и политических партий. Как указали в общине, акция была призвана "сказать решительное "нет" угрозе конфликта в Европе".

Во вторник католики собирались на акцию на площади перед Пантеоном.

По призыву Папы Римского Франциска 26 января прошел День молитвы за мир на Украине. Понтифик неоднократно в своих проповедях призывал к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

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