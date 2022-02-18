Блинкен и Рау обсудили контакты главы МИД Польши с представителями России и Украины

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау, одной из тем беседы были недавние поездки польского министра в Киев и Москву. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен "приветствовал встречи, которые министр иностранных дел провел в Киеве и Москве". Госсекретарь США "выразил поддержку" инициативе Рау по проведению в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "Возобновленного диалога по европейской безопасности". Рау является сейчас действующим председателем ОБСЕ.

В документе говорится, что Блинкен и Рау заявили о "приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, а также о готовности к сдерживанию и защите от дальнейшей российской агрессии". Блинкен "выразил признательность министру иностранных дел за содействие Польши гражданам США, покидающим Украину".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.