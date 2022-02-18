СМИ: в Оттаве задержали одного из организаторов акции протеста

ОТТАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Полицескийе задержали одного из организаторов и нескольких активистов на демонстрации протеста против ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, в Оттаве. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV .

По его данным, речь идет о Крисе Барбере, который считается одним из организаторов протестной автоколонны дальнобойщиков, прибывшей в Оттаву на манифестацию в конце января. Кроме того, полиция задержала еще несколько человек. О массовых задержаниях участников протеста пока не сообщается.

14 февраля либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо впервые в истории страны применило закон о ЧС для пресечения протестов дальнобойщиков, которые проходят не только в столице. В среду полицейские начали раздавать протестующим в Оттаве предупреждения о необходимости немедленно прекратить акцию протеста и покинуть центр города. В нем стражи порядка ссылаются на закон о ЧС, согласно которому подобные формы протеста являются незаконными, а отказ покинуть город приведет к задержанию, крупным штрафам, лишению водительских прав и лицензий дальнобойщика, а также изъятию транспортных средств. В тот же день полиция заявила, что в ближайшее время начнет операцию по завершению митинга.

Демонстрация протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией.