Постпред США при ООН заявила, что Россия вторгалась в "части Восточной Европы"

ООН, 18 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия вторгалась в "части Восточной Европы". Такое мнение она высказала в четверг, выступая в эфире телекомпании CNN .

Ведущая поинтересовалась мнением дипломата о том, насколько серьезна "угроза вторжения" российских войск на Украину в свете того, что "обычные жители" этой страны не в полной мере разделяют опасения западных стран.

"Не вижу противоречий. Думаю, мы все наблюдаем одну и ту же картину, но ее интерпретации могут различаться", - отметила Гринфилд, утверждая, что Россия "действует в присущей ей манере".

"Они разместили войска на границе. Мы наблюдали это, когда они вторгались в Крым. Мы видели это, когда они вторгались в другие части Восточной Европы", - продолжала постпред США при всемирной организации.

По словам Гринфилд, США "готовятся к любому развитию событий и открыто делятся с миром своими наблюдениями". "Каждый может интерпретировать их по-своему", - заключила постпред.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.