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Санкции в отношении России

Премьер Польши заявил, что ЕС готовит более суровые санкции для России, чем в 2014 году

По словам Матеуша Моравецкого, ограничительные меры введут "в момент агрессии России в отношении Украины"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий EPA-EFE/RADEK PIETRUSZKA
Описание
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© EPA-EFE/RADEK PIETRUSZKA

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Европейский союз разрабатывает санкции против РФ, которые будут намного серьезнее введенных в 2014 году. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС.

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"Мы разрабатываем очень конкретный пакет конкретных санкций, которые должны быть намного мощнее введенных после российской агрессии в 2014 году", - сказал он. Отвечая на вопрос, когда эти санкции могут быть введены, Моравецкий сказал, что это произойдет "в момент агрессии России в отношении Украины".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали более 150 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Теги
РоссияПольшаСанкции в отношении РоссииМоравецкий, Матеуш
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