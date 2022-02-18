Генсек ООН считает, что напряженность вокруг Украины не перерастет в военный конфликт

"В условиях концентрации российских сил вокруг Украины я глубоко обеспокоен ростом напряжения и увеличившимися спекуляциями о военном конфликте в Европе, - сказал он в пятницу, выступая на открытии Мюнхенской конференции по безопасности. - Я все еще думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это будет катастрофой".

"Нет иной альтернативы, кроме дипломатии. Все вопросы, в том числе наиболее сложные, следует решать в дипломатических рамках. Давно настало время для деэскалации", - добавил он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.