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Генсек ООН считает, что напряженность вокруг Украины не перерастет в военный конфликт

Как заявил Антониу Гутерриш, "если это случится, то это будет катастрофой"

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что напряженность вокруг Украины не выльется в военный конфликт.

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"В условиях концентрации российских сил вокруг Украины я глубоко обеспокоен ростом напряжения и увеличившимися спекуляциями о военном конфликте в Европе, - сказал он в пятницу, выступая на открытии Мюнхенской конференции по безопасности. - Я все еще думаю, что этого не произойдет. Но если это случится, то это будет катастрофой".

"Нет иной альтернативы, кроме дипломатии. Все вопросы, в том числе наиболее сложные, следует решать в дипломатических рамках. Давно настало время для деэскалации", - добавил он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаГерманияРоссияКризис на УкраинеМюнхенская конференция по безопасностиГутерриш, Антониу
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